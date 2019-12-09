Son Dakika Haberleri: İzmir'de kumar suçundan 106 kişiye işlem yapıldı
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İzmir'de kumar suçundan 106 kişiye işlem yapıldı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 104 kişi ile bu kişilere yer temin eden 2 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

İzmir'de kumar suçundan 106 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 104 kişi ile bu kişilere yer temin eden 2 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere ve Yaka mahallelerindeki iki kahvehanede "tombala" oynatıldığı ve kapalı alanda sigara içildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.


Kahvehanelerde bulunan 104 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Bu kişilere yer temin ettiği iddia edilen işletme sahipleri M.İ. ile E.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ekipler, iş yerindeki kumar oynamakta kullanılan malzemelere de el koydu.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada hakkında hırısızlık suçundan arama kaydı bulunan E.Ö. de gözaltına alındı.

Eğridere, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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