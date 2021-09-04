Okullar yüz yüze eğitime hazır - Son Dakika

Öğrenci sayısıyla birçok kentin toplam nüfusunu geride bırakan İzmir'de, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağı tüm okullar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle eğitime hazır hale getirildi.

Yaklaşık 53 bin öğretmenin bulunduğu kentte, ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 700 bin öğrenci okula yeniden tam zamanlı kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Okullar ise öğrenciler için hummalı bir çalışmayla eğitime hazırlandı. Bu sayede öğrencilerin okul bahçesine girişinden itibaren salgınla mücadele kurallarına uygun hareket edilmesi amaçlanıyor.

Öğrencinin maskesinin olmaması ya da kullanılamaz halde bulunmasına karşı okullara maske temin edildi. Kullanılan maskelerin atılması için de uygun alanlara tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Öğrenci ve öğretmenlerin ellerini dezenfekte edebilmesi için geçen yıl olduğu gibi okul binası girişinde dezenfektan platformu yer alıyor.

Okulda yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük gibi belirtiler görülen çocuklar karantina odasına alınacak. Velisine haber verilecek, öğrencinin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve durumunun takibi gerçekleştirilecek.

Salgına yönelik psikolojik destek

İzmir'de 13 rehberlik ve araştırma merkezi de salgın sonrası yüz yüze eğitime geçişte öğrenci, öğretmen ve veliler için psikolojik sağlamlığı güçlendirmeye yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları yürütecek.

Ayrıca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Mesleki Gelişim Akademisi" çalışmaları kapsamında, öğretmenlerin salgın koşullarında bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler devam edecek.

Okullarda sınıf düzeni de sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlandı. Sınıf ve ortak alanlardaki panolarda salgına karşı bilgilendirici broşürler bulunuyor. Sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi okullardaki diğer alanlara sosyal mesafenin korunması gerektiğini hatırlatan etiketler yerleştirildi.

Kapı kolları, sıralar ve masaların her teneffüs sonrası temizlenmesi için hazırlık yapıldı. Teneffüsten dönen öğrenciler için sınıf girişlerine de dezenfektan kutuları yerleştirildi. Tuvaletlere doğru el yıkamayı anlatan broşürler yapıştırıldı.

Gün sonunda okuldaki tüm alanların dezenfektanlarla temizlenmesi için planlamalar gerçekleştirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

İl genelinde 6 Eylül'de tüm öğretmenler ile eğitim yöneticilerinin okulları ve sınıflarının başında bulunacağını anlatan Yentür, okulların maske ve dezenfektan ihtiyaçlarının İzmir'deki meslek liseleri tarafından karşılandığını ve uyum haftasından itibaren tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların kullanımına sunulduğunu belirtti.

Temizlik personelinin sayısı artırıldı

Okullarda öğrencilerin güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Yentür, okulların temizlik görevlisi ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut çalışanlara ek olarak 2 bin 950 personelin "Toplum Yararına Program" kapsamında görevlendirildiğini ifade etti.

Öğrencilerin hijyenik ortamda güvenli eğitim almasının önemine değinen Yentür, salgın sürecinde hazırlanan "İşe Geri Dönüş Rehberi"nin tüm ilçelere iletildiğini, bütün okul ile kurumların düzenli dezenfekte edildiği anlattı.

Yentür, salgın şartlarına hazırlık çalışmaları kapsamında, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin güvenilir ve hijyenik ortamda yürütülmesi amacıyla daha önce "Okulum Temiz" belgesi almış eğitim kurumlarının, denetmenler tarafından kontrol edilip belgelerinin yenilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TSE tarafından eğitime alınan 146 denetmen tarafından kılavuzda belirtilen şartlara uygunluğu kontrol edilen okulların tümü 'Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazandı. Kantincilerin, yemekhane çalışanlarının, servis şoförlerinin, servis rehber personelinin ve yolcuların uyması gereken kurallar belirlendi. Tüm hijyen ve güvenliğe yönelik denetim çalışmaları tamamlandı. Okullar açılmadan önce kantin, yemekhane ve okul servislerinde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyonla ilgili tüm denetimler yapıldı. Bundan sonra da denetimler artırılacak. Öğrencilerimiz, kendilerini heyecanla bekleyen öğretmenlerine ve okullarına 6 Eylül'de kavuşuyor. Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlarımızla öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizin gelişiminde etkili olacak, onlara katkıda bulunacak birçok proje ve çalışmayı yeni eğitim öğretim yılında hayata geçireceğiz."

Öğretmenler öğrencileri bekliyor

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Oktay Taşdemir de bu hafta itibarıyla okul öncesi ve 1. sınıftaki çocukların uyum eğitimleri kapsamında okula geldiğini, pazartesi ise tüm öğrencilerle buluşmayı arzuladıklarını belirtti.

Yüz yüze eğitim kararından duyduğu mutluluğu dile getiren Taşdemir, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda okulumuzu yazdan beri hazır hale getirmiştik. Okulumuzda şu anda aşı olmayan öğretmenimiz yok, aynı hassasiyeti velilerden de bekliyoruz. Çünkü artık okulların kapanmasını istemiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık. Şu anda okulda olan çocuklarımız da cıvıl cıvıl, okulu özlemişler. Her şey yolunda gidiyor. Çok mutluyuz. Hijyen tedbirlerimizi artırdık. Çocukların dışarıda oynarken dahi, temassız oyunlar oynamasını tavsiye ediyoruz. Özellikle ilkokul çocukları için görseller daha etkili oluyor, bu doğrultuda görselleri okulun çeşitli yerlerine astık. Bu süreci hep birlikte atlatmayı umuyoruz."