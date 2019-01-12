Son Dakika Haberleri: İzmir'de Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü, Eşi ve Baldızı Öldü (2)- Yeniden

İzmir'de Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü, Eşi ve Baldızı Öldü (2)- Yeniden

10 dakika önce

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine'İzmir'de otomobil şarampole devrildi: 3 ölü' başlıklı haberimizi, ölen kişilerin yakınlık derecelerinin değişmesi nedeniyle, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz.

İzmir'de Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü, Eşi ve Baldızı Öldü (2)- Yeniden, System.String[]
Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'İzmir'de otomobil şarampole devrildi: 3 ölü' başlıklı haberimizi, ölen kişilerin yakınlık derecelerinin değişmesi nedeniyle, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz.  

YENİDEN

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, - İZMİR'in Bornova ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sabuncubeli mevkiindeki köy yolunda meydana geldi. Emekli olan Abdurrahman Karadağ (76), bağ evinden dönerken yönetimindeki 35 AC 6030 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Otomobil, anayola çıkmaya kısa bir mesafe kala şarampole devrildi. Yaklaşık iki saat sonra yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsü kazayı fark edip, AKS, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine gelen AKS ekiplerinin çalışmasıyla, kaza yapan otomobildeki sürücü Karadağ, eşi Fadile Karadağ (70) ve baldızı Zehra Atay (53) çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Fadile Karadağ ve Zehra Atay'ın hayatını kaybettiğini, sürücü Karadağ'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman Karadağ da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:26 Kaynak: DHA

Karadağ, İzmir, Güncel
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