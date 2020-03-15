İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Kaza, sabah saatlerinde Gazi Osman Paşa Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde otogar istikametine gitmekte olan Mahmut Erdal K., idaresindeki 07 DP 449 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinden kimliği çıkmayan bir erkek şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan vatandaş yere düştü. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir kişinin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ivedi bir şekilde ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki şahıs İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı vatandaş hayatını kaybetti.


Öte yandan, araç sürücüsü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:22 Kaynak: İHA
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