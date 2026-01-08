İzmir'de PET İZMİR Fuarı Açıldı

İzmir'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (PET İZMİR) kapılarını açtı.

TEMA Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de organize edilen fuarın açılışında konuşan Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Meltem Akın, sektörün fuarda ürünlerini, AR-GE gücünü ve yenilikçi vizyonunu dünyaya duyurduğunu belirterek, kurulacak işbirlikleri, paylaşılacak tecrübelerin sektörü ileriye taşıyacağını söyledi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk ise mama sektörünün, birliklerinin faaliyet alanı içerisinde yer aldığını ifade etti.

Sektörün Türkiye açısından hızla yükselen stratejik bir değer haline geldiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Birliğimiz olarak bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünya genelinde 2025'te yaklaşık 28 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan evcil hayvan mamaları sektörü ülkemizde hızlı bir büyüme yakaladı. Sektörün Türkiye'de 2014 yılında 4,5 milyon dolar olan ihracat hacmi 2025'te 33 kat artarak 150 milyon dolara ulaştı. 2025 yılı sonu itibariyle 112 ülkeye kedi ve köpek maması ihracatı gerçekleştirdik."

Öztürk, sektörün en fazla ihracatını Ege Bölgesi'nin yaptığını, ihracatın arttırılması için sektör paydaşları ve ihracatçılarla çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

Yerli ve yabancı 300 üretici ve aracı firmanın katıldığı fuarda mama, sağlık, bakım ve kozmetik, taşıma ve tekstil ürünleri, oyun, kulübe ve yaşam alanları ile veterinerlik malzemeleri yer alıyor.

Çeşitli yarışma, etkinliklerin yapıldığı ve 40 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuar 11 Ocak'ta sona erecek.