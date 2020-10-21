İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27 oldu - Son Dakika

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören emekli astsubay Harun Reşit Çakır (49) hayatını kaybetti. Çakır ile birlikte İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Emekli astsubay Harun Reşit Çakır, geçen hafta cuma günü, alkol aldıktan sonra fenalaştı. Çakır, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. 5 gündür yoğum bakım ünitesinde tedavi gören Çakır, bugün yaşam savaşını kaybetti. Yapılan işlemlerin ardından Harun Reşit Çakır'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kent genelinde son günlerde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı, Çakır'ın ölümüyle birlikte 27'ye çıktı. Bu arada, Ege Bölgesinde Aydın'da 7, Muğla'da da 2 kişi sahte içkiden yaşamını yitirmişti.