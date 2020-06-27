İzmir'de silahlı çatışma: 5 yaralı - Son Dakika

İzmir'de silahlı çatışma: 5 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimali üzerine olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada Doğukan K. ve Mehmet K. isimli baba oğul ve husumetlileri Oğuzhan K., Baran K. ve Kadir K. isimli şahıslar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.