İzmir'de tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nakit arayan kişileri yüksek faizle borçlandırıp haklarında icra takibi başlattıkları, darp ve tehdit suçlarını da işledikleri öne sürülen şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Menemen'de 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda O.G, M.G.T, B.K. ve C.C. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı kişilere ait 2 noter satış belgesi, çok sayıda borçlu bilgisinin bulunduğu not kağıdı, 17 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 4 tabanca mermisi ile 31 bin 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.