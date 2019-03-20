İzmir'de Terör Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
İZMİR'de, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen yangında 10 şüpheli, gözaltına alındı.
İZMİR'de, polisin terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen yangında 10 şüpheli, gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında Nevruz kutlamaları öncesi yakalama kararı çıkarttı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik kent merkezi ve Aliağa
ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital deliller ele geçirildi.
Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:59 Kaynak: DHA
Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon
TFF'den Hakem Burak Gazi Ülker'e 80 Gün Ceza
Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı
Seçime Sayılı Günler Kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum! İşte Çarpıcı Sonuçlar