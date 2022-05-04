İzmir'de trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de trafik kazası: 8 yaralı

04.05.2022 09:22
İzmir'de trafik kazası: 8 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şakran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale yönünden gelen İsmail B. idaresindeki 35 ASV 385 Kartal marka otomobil ile Uğur G. idaresindeki 35 AKZ 941 otomobil Bölük kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, 35 AKZ 941 plakalı otomobil içerisinde sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

(İsmail Hakkı Ergün/İHA)

İzmir'de trafik kazası: 8 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 8 yaralı

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Otomobil, Aliağa, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir'de trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
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