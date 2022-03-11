İzmir'deki yarışmaya katılan öğrencilerden Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika
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İzmir'deki yarışmaya katılan öğrencilerden Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

11.03.2022 16:51
İzmir'deki yarışmaya katılan öğrencilerden Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Çubuk Belediyesinin katkılarıyla İzmir'de düzenlene FIRST Robotics Competition robotik yarışmasına katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Çubuk Belediyesinin katkılarıyla İzmir'de düzenlene FIRST Robotics Competition robotik yarışmasına katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Fikret Yüksel Vakfınca İzmir'de düzenlenen FIRST Robotics Competition yarışmasına katılan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Demirbaş'ı ziyaret ederek, desteğinden dolayı teşekkür etti.

Ellerindeki tüm imkanlarla eğitime destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Demirbaş, "Sık sık okulları ziyaret ediyorum. Öğrencilerimizin istek ve taleplerini imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki geleceğe yönelik en önemli yatırım, eğitime verilen destektir. Gençlerimizin her birinin yarının birer Selçuk Bayraktar'ı olacağına inanıyorum. Allah yolunuzu, bahtınız açık eylesin." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da desteğin büyük bir emekle sonuçlandığını, devamının geleceğine inandığını kaydetti.

Okul müdürü Müslim Demir ise öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirerek, "Yarışmaya katılmak bile bizim ve öğrencilerimiz için büyük bir başarıdır. Bu öğrencilerimiz önemli bir deneyim elde ederek geri döndü." diye konuştu.

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Fatih Sultan Mehmet, Baki Demirbaş, Çubuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki yarışmaya katılan öğrencilerden Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki yarışmaya katılan öğrencilerden Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika
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