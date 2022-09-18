Bugün saat 15.30 sıralarında, Çeşme Marina 'ya yakın bir noktadaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Davut CAN/İZMİR, ( DHA )

Kaynak: DHA

Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem haberleri... Çeşme'de orman yangını - Son Dakika

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