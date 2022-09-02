İZMİR'DE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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İZMİR'DE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

02.09.2022 19:15

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, drone destekli trafik denetiminde, kuralları ihlal eden 49 sürücüye toplam 45 bin lira idari para cezası kesildi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, drone destekli trafik denetiminde, kuralları ihlal eden 49 sürücüye toplam 45 bin lira idari para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekiplerince İzmir - Menemen Çevre Yolu'nda bugün 08.00-10.00 saatleri arasında drone destekli trafik denetimi yapıldı.Denetimlerde, emniyet şeridini ihlal ederek trafiği tehlikeye sokan, seyir halindeyken iletişim araçlarını kullanan, emniyet kemeri ve kask takmayan toplam 49 sürücüye, 45 bin lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, polisin, emniyet şeridini kullanarak kural ihlali yapan bir sürücüyü durdurup ceza kesmesi, başka bir sürücü tarafından alkışla karşılandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
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