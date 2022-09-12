İzmir 'in Konak ilçesinde ticari taksinin kağıt toplayan bir kişiye çarparak ölümüne neden olması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameralarınca görüntülendi - Son Dakika

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