İzmir'deki 5 büyüklüğündeki deprem kamerada - Son Dakika
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İzmir'deki 5 büyüklüğündeki deprem kamerada

14.08.2022 11:04

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saban saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saban saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı, merkez üssüne yakın noktadaki bir evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, depremin neden olduğu sarsıntı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depremin merkez üssü olan Menderes ilçesinde bir evin güvenlik kameraları sarsıntı anını görüntüledi. Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne sererken, evin bazı duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Görüntülerde deprem esnasında bir kedinin de korkarak ormanlık alana kaçtığı görüldü. - İZMİR

YORUMLAR
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Deprem uzmanı, Kuşadası depremi sonrası uyardı: Bu faylar 6,8 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde Deprem uzmanı, Kuşadası depremi sonrası uyardı: Bu faylar 6,8 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde İzmir'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Can ve Mal Kaybı Yok İzmir'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Can ve Mal Kaybı Yok
Kaynak: İHA

Deprem, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki 5 büyüklüğündeki deprem kamerada - Son Dakika

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