İzmir Kültürpark'taki yıkımlara tepki - Son Dakika

İzmir Atatürk Ormanını ve Kültürparkı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu, Kültürpark içinde devam eden yıkım çalışmalarıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Kültürpark içinde yer alan 9 yapıyla ilgili kiracıların tahliyesi sonrası yasa dışı yapıldığı belirtilen eklentilerin yıkım çalışması devam ediyor.

Yıkım işlemiyle ilgili gazetecilere açıklama yapan İzmir Atatürk Ormanını ve Kültürparkı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu, belediye tarafından yapılan uygulamanın yanlış olduğunu iddia etti.

Kültürpark'ın tarihi ve doğal SİT alanı olduğunu, buradaki tahliye işleminin Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimine sorulmadan yapılamayacağını ifade eden Maruflu, şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararı ile yıkım yaptırtıyor. Maalesef plan yok program yok. Kültürpark içindeki hangar, İzmir Sanat binası, İsmet İnönü Kültür Merkezi kaçaktır. Öncelikle kaçak yapıların yıkılması lazım. Kültürpark'ta paldır küldür yıkım yapılmıştır. İzmir'in tarihi değerlerine, korunması gereken değerlerine sahip çıkılması lazım. Biz dernek olarak bu doğrultuda önümüzdeki hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

Kültürpark Fuar Alanı içinde bulunan golf, su bisikleti işletmesi, Ada, Göl ve Kübana gazinoları ile Açık Hava Tiyatrosu içindeki satış büfesi kiracılarıyla belediye arasındaki hukuki sürecin belediye lehine sonuçlanmasının ardından kiracılar tahliye edilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu binalardaki yasadışı eklentilerin İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda kaldırılacağını açıklamıştı.