Son dakika haberi | İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

24.06.2022 15:52
Son dakika haberi | İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Son dakika haberi... İZMİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İZMİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/ sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olan 27'si muvazzaf 31 asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i albay, 28'i astsubay, 2'sinin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. 21 Haziran'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheliden 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si hakkındaki gözaltı kararı, değişen delil durumu ve mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edilirken 2'si de delil durumu nedeniyle ilk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli de serbest kaldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 10'u tutuklandı, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de yurt dışında oldukları belirtildi.


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Son dakika haberi | İzmir Jandarmasından 10 İlçede Uyuşturucu Operasyonu Son dakika haberi | İzmir Jandarmasından 10 İlçede Uyuşturucu Operasyonu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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