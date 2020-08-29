İZMİR Şans Topu'nda büyük ikramiye talihlisi, kuponunu Gaziemir'deki bir bayiden yatırmış - Son Dakika

Şans Topu'nda büyük ikramiye talihlisi, kuponunu Gaziemir'deki bir bayiden yatırmış

SİSAL Şans'ın 26 Ağustos'taki Şans Topu çekilişinde, 725 bin 309 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olan kişinin kuponunu, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir bayiden yatırdığı belirlendi. Kuponun yatırıldığı bayinin sahibi, talihliyi tanıdıklarını belirtip, "Şans Topu oynamak istediğini söyledi. Ancak numaraları otomatik olarak makine verdi, kendisi oynamadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra da tekrar bayiye geldi" dedi.

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen 26 Ağustos 2020 Şans Topu çekilişinde, büyük ikramiye kazanan numaralar '14, 15, 18, 29, 34 + 5' oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun İzmir'in Gaziemir ilçesindeki, Atıfbey Mahallesi Abdülhamit Yavuz Caddesi'ndeki 'Akmar' isimli bayiden oynandığı belirlendi. Kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Engin Eren, "Çekilişin yapılacağı çarşamba günü saat 17.00 sıralarında bir müşterimiz geldi. Kendisini tanıyoruz. Emekli biri. Şans Topu oynamak istediğini söyledi. Ancak numaraları otomatik olarak makine verdi, kendisi oynamadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra da tekrar bayiye geldi. Kuponu okuttuk. Biz de büyük sevinç yaşadık. Böyle bir mutluluğa vesile olduk. Müşterimiz 10 TL verdi. 725 bin 309 TL'nin sahibi oldu. Kendisinin bir evi yoktu, oğluna da araba almak istiyordu. Herhalde kazandığı parayı o şekilde değerlendirir" dedi.

BÜYÜK İKRAMİYE BAYİSİ

Geçen ekim ayında da Sayısal Loto'nun 1263'üncü çekilişinde de 2 milyon 19 bin liralık büyük ikramiyenin, kendi bayilerinden oynanan kupona çıktığını belirten Eren, "İkinci kez büyük ikramiyenin oynandığı bayi olduk. İstanbul'daki 'Nimet Abla' gibi, büyük ikramiyelerin kazanıldığı kuponların yatırıldığı bayi haline geldik.Tepkiler çok güzel. Sadece Gaziemir değil, İzmir çevresinden de bilet almaya gelen müşterilerimiz oluyor. İkramiye çıktığını duyup, gelen müşterilerimiz var. Güzel bir şey, bizi mutlu ediyor. Gaziemir'de üst üste ikramiye veren tek bayi olduğumuzu düşünüyorum" dedi.