İzmir Şiddetli Sağanak Seferihisar'da Su Baskınlarına Yol Açtı
41 dakika önce
İzmir'in Seferihisar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, bazı mahallelerde zemin kattaki ev ve işyerlerinde su baskınlarına yol açtı.
İzmir
'in Seferihisar
ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, bazı mahallelerde zemin kattaki ev ve işyerlerinde su baskınlarına yol açtı.
Seferihisar'da bugün başlayan sağanak yağmur, aralıklarla devam etti, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sokak ve caddeler suyla dolarken, zemin katlardaki ev ve işyerlerinde su baskınları oldu. Evlerine ve işyerlerine dolan yağmur sularını temizlemeye çalışan vatandaşlar, belediye ekiplerini aramalarına rağmen yanıt alamamaktan yakındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:22 Kaynak: DHA
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