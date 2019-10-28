Son Dakika Haberleri: İzmirli Rapunzel dünya rekoru kırdı
Son Dakika Güncel İzmirli Rapunzel dünya rekoru kırdı

İzmirli Rapunzel dünya rekoru kırdı

1 saat önce

İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Pelin Özdemir, doğduğundan bu yana hiç kestirmediği 152 santimetrelik saçlarıyla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi.

İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Pelin Özdemir, doğduğundan bu yana hiç kestirmediği 152 santimetrelik saçlarıyla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi. Saçlarını kestirmeyi düşünmediğini belirten Pelin'in boyu ise 157 santimetre.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Pelin Özdemir, masal kahramanlarından Rapunzel'e benzeyen saçlarıyla dikkat çekiyor. Çevredekilerin meraklı bakışlarının odağı olan Pelin, "Şu an dünyadaki en uzun saçlı kızım. Saçlarımla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdim. Bu Guinnes'ten ayrı bir oluşum. Benim saçlarımın uçları küçükken daha sarı ve lüle lüleydi. Biz kestirmeye kıyamadık ve uzadı. Saçlarıma hiç makas değmedi. İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Saçıma ilgi gösterilince mutlu oluyorum. 'Şunun saçına bak, fotoğrafını çek' diyorlar. Saçımı kestirmeyi şu an düşünmüyorum. Bebeklik saçlarımı kestirmeye kıyamıyorum" diye konuştu.

HERKES ONA 'RAPUNZEL' DİYOR

Çevresindekilerin ona 'Rapunzel' lakabı taktığını ve saçlarının bakımını annesi Selma Özdemir'in yaptığını ifade eden Pelin Özdemir, "Yıkaması biraz zor oluyor ama alıştım. En çok halk oyunlarında oynarken zorlanıyorum" diye konuştu.

Pelin'i gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını dile getirdi. Kimi uzun saçın bakımı zor olduğu için kısa saçı tercih ettiğini belirtirken, kimi de saçları uzamadığı için uzun saç kullanamadığından yakındı.

(İHA)

İzmirli Rapunzel dünya rekoru kırdı

Pelin Özdemir, Rapunzel, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
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