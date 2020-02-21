İzmit Belediyesi, Nasut Kayalı'yı andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi, Nasut Kayalı'yı andı - Son Dakika

İzmit Belediyesi, Nasut Kayalı'yı andı

7 saat önce

İzmit Belediyesi 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında Kocaelispor'un efsanelerinden Nasut Kayalı'yı, ölümünün 2. yılında düzenlenen programla andı.

İzmit Belediyesi, Nasut Kayalı'yı andı, System.String[]

İzmit Belediyesi 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında Kocaelispor'un efsanelerinden Nasut Kayalı'yı, ölümünün 2. yılında düzenlenen programla andı.


Kent ve ülke tarihine ismini kazımış önemli isimleri yaşatmaya devam eden İzmit Belediyesi, aramızdan ayrılışının 2.yılında İzmit'in çınarlarından, Kocaelispor'un kurucularından Nasut Kayalı'yı "İzmit Unutmaz" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde düzenlenen programla andı. Dün gerçekleştirilen programa geniş katılım olurken, ilk konuşmayı yapan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kayalı'nın kent ve Kocaelispor için önemini anlattı.


Ardından söz alan eski İzmit Belediye Başkanlarından Erol Köse, Nasul Kayalı ile yaşadıkları anıları anlatırken, izleyenleri bazen güldürüp, bazen de hüzünlendirdi. Köse'nin ardından söz alan eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu, Kayalı'nın Kocaelispor'a yaptığı katkıları anlattı. Programın sonunda, Kayalı'nın torunu Kumsal Kayalı, dedesi ile olan anılarını anlatarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürrriyet'e ve etkinliğe katılım sağlayan herkese Kayalı ailesi adına teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kocaelispor, Kayalı, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi
67 yaşındaki yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:12:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi, Nasut Kayalı'yı andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]