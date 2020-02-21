İzmit Belediyesi, Nasut Kayalı'yı andı - Son Dakika

İzmit Belediyesi 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında Kocaelispor'un efsanelerinden Nasut Kayalı'yı, ölümünün 2. yılında düzenlenen programla andı.



Kent ve ülke tarihine ismini kazımış önemli isimleri yaşatmaya devam eden İzmit Belediyesi, aramızdan ayrılışının 2.yılında İzmit'in çınarlarından, Kocaelispor'un kurucularından Nasut Kayalı'yı "İzmit Unutmaz" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde düzenlenen programla andı. Dün gerçekleştirilen programa geniş katılım olurken, ilk konuşmayı yapan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kayalı'nın kent ve Kocaelispor için önemini anlattı.



Ardından söz alan eski İzmit Belediye Başkanlarından Erol Köse, Nasul Kayalı ile yaşadıkları anıları anlatırken, izleyenleri bazen güldürüp, bazen de hüzünlendirdi. Köse'nin ardından söz alan eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu, Kayalı'nın Kocaelispor'a yaptığı katkıları anlattı. Programın sonunda, Kayalı'nın torunu Kumsal Kayalı, dedesi ile olan anılarını anlatarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürrriyet'e ve etkinliğe katılım sağlayan herkese Kayalı ailesi adına teşekkür etti. - KOCAELİ