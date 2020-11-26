İzmit'te koronavirüs tedavisi gören çift, 1 hafta arayla öldü - Son Dakika

İzmit 'in Bekirpaşa Mahallesi'nde oturan Havva Özden ve eşi İsmail Özden , koronavirüse yakalanarak, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavi gören İsmail Özden, geçen hafta hayatını kaybetti. Tedavisine devam edilen Havva Özden ise eşinden 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, Kandıra ilçesindeki Hüdaverdiler Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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