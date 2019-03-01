Son Dakika Haberleri: İznik'in Fethinin 688. Yıl Dönümü Kutlandı

İznik'in Fethinin 688. Yıl Dönümü Kutlandı

1 saat önce

İznik'in fethinin 688. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İznik'in Fethinin 688. Yıl Dönümü Kutlandı, System.String[]
İznik'in fethinin 688. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tarihi Yenişehir Kapı'da fetih selası okunmasıyla başlayan törende, Orhan Gazi'nin İznik'e girişi temsil edildi. Atlı birlikler, protokol ve vatandaşlar, İznik Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ayasofya Orhan Camisi önünde temsili atlı birlikler, ok, mızrak ve kılıçlarla düşmanla mücadele sahneleri sergiledi. Daha sonra İznik Milli İrade Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, burada yaptığı konuşmada, Orhan Gazi'nin İznik'i fethini anlattı.

Osmanlı Devleti'ne İstanbul'a açılan kapının İznik'ten geçtiğini belirten Sargın, "İznik gibi anlamlı bir şehirde devlet gelişir ve büyük bir alana hükmetmeye başlar. Allah tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Gazilerimize acil şifalar ihsan eylesin." dedi.

İznik- Batum Kafkas Derneği Kafkas Kartalları halk oyunları ekibi ve İznik Halk Dansları Topluluğu da etkinliklerde sahne aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara Yavaş Önde Gidiyor Erdoğan, Kürdistan Açıklaması Yapan HDP'li Vekillere Böyle Seslendi: Defolun Oraya Gidin!

Kraliçe Elizabeth'in Elindeki Morluk İngilizleri Ayağa Kaldırdı! Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 21:57:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'in Fethinin 688. Yıl Dönümü Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]