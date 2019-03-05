Son Dakika Haberleri: İzzet Baysal Vefatının 19. Yılında Mezarı Başında Anıldı

İzzet Baysal Vefatının 19. Yılında Mezarı Başında Anıldı

37 dakika önce

Bolulu yardımsever iş adamı İzzet Baysal, vefatının 19. yılında mezarı başında anıldı.

İzzet Baysal Vefatının 19. Yılında Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Bolulu yardımsever iş adamı İzzet Baysal, vefatının 19. yılında mezarı başında anıldı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (AİBÜ) kurucusu, Bolu'ya eğitim ve sağlık anlamında birçok eser kazandıran ve kurduğu İzzet Baysal Vakfı ile kazandırmaya devam eden merhum iş adamı İzzet Baysal'ın, AİBÜ yerleşkesindeki mezarı başında anma tören düzenlendi.

Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Ümit, merhum İzzet Baysal'ı vefatının 19. yılında şükranla rahmetle yad ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

" Şeyh Edebali'nin deyimiyle 'İnsanlar vardır sabah ezanında doğarlar, akşam ezanında ölürler. Yine insanlar vardır yaptıklarıyla uyguladıklarıyla bıraktıklarıyla kıyamet boyunca yaşar giderler.' Esas bulundukları yere perspektif veren, bulundukları yere ışık olan, vizyon gösteren, örnek olan insanlar öldükten sonra da yaşamaya devam edenlerdir.

Allah gani gani rahmet eylesin. İnanıyorum ki, İzzet Baysal'ın bırakmış olduğu o büyük eserlerle ve miraslarla ilimizde zaman içerisinde marka olacaktır. Gerek fiziki şartlarıyla seçkin akademik kadrosuyla gerekse çok değerli gençleri ve öğrencileri ile Bolulu hemşehrilerimin yardımları ve gayretleriyle zaman içerisinde bu ilin, bu üniversitemizin marka şehir haline gelmesine vesile olacağından hiçbir tereddüdüm yoktur. İzzet Baysal Beyefendi hem ülkemizde hem ilimizde bir markadır, bir duayendir."

Rektör Alişarlı da İzzet Baysal'ın tüm Türkiye'nin gönlünde sevgi ve saygıyla yer etmiş, örnek bir insan olduğunu söyledi.

Bu kampüste Baysal'ın varlığını her zaman aralarında hissettiklerini belirten Şarlı, "İzzet Baysal, 'En büyük eserim üniversite.' demiştir. Biliyoruz ki üniversite olarak ona teşekkür etmek onun eserlerine sahip çıkmak, bilimin aydınlattığı yolda ilerlemekle mümkündür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Orhan Genç tarafından hatim duası okundu. Duanın ardından İzzet Baysal'ın anıt mezarına protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karanfil bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:50 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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