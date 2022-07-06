İstanbul'da 125 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 125 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

06.07.2022 10:21

İstanbul'da 125 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde piyasa sürme hazırlığında olan şahsa operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 125 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde piyasa sürme hazırlığında olan şahsa operasyon düzenlendi. Operasyonda; 125 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.T. isimli bir şahsın yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; S.T. isimli şahsı 5 ay süren fiziki takibe aldı ve şahsın uyuşturucu maddeleri Esenyurt ilçesinde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi. Söz konusu dairenin, dikkat çekmemek için insan hareketinin yoğun olduğu bir bölgeden seçildiği, resmi olarak suç kaydı olmayan ve ailesiyle yaşayacağını beyan eden başka bir şahıs adına tutulduğu belirlendi.

125 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.T.'yi kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda; 120 kilo eroin, 5 kilo methamfetamin, 1 adet vakum makinesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet pres kalıbı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yakalanan S.T. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

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İSTANBUL-JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 120 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL-JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 120 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ İstanbul'da düzenlenen operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 125 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da 125 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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