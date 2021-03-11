Jandarma'dan sokak hayvanlarına yardım eli - Son Dakika

ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 180 sokak hayvanının beslenmeleri sağlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca sokak hayvanlarını koruma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, geçen Şubat ayında Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Lapseki ve Yenice ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedenile yiyecek bulmakta zorlanan 180 sokak hayvanın beslenmesi sağlandı.Öte yandan hasta olduğu tespit edilen 8 sokak hayvanı ise ilçe tarım müdürlükleri ve belediye ekiplerince tedavileri yapıldı.