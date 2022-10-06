Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman ve Kahramanmaraş il jandarma komutanları ekipleri, Kahramanmaraş kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika