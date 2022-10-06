Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

06.10.2022 19:32
Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Edinilen Kahramanmaraş gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman ve Kahramanmaraş il jandarma komutanları ekipleri, Kahramanmaraş kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adıyaman, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

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