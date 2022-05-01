Jandarma vatandaşa verdiği eğitimle, dolandırıcıları yakaladı - Son Dakika
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Jandarma vatandaşa verdiği eğitimle, dolandırıcıları yakaladı

01.05.2022 17:10
Jandarma vatandaşa verdiği eğitimle, dolandırıcıları yakaladı

Jandarmanın özellikle köylerdeki yaşlı vatandaşlar ve muhtarlara yönelik yaptığı, kendini; savcı, jandarma, polis olarak tanıtarak yapılan dolandırıcılıklara karşı bilgilendirme faaliyetleri sayesinde dolandırıcılar yakalandı.

Jandarmanın özellikle köylerdeki yaşlı vatandaşlar ve muhtarlara yönelik yaptığı, kendini; savcı, jandarma, polis olarak tanıtarak yapılan dolandırıcılıklara karşı bilgilendirme faaliyetleri sayesinde dolandırıcılar yakalandı.

Bursa'nın Keles ilçesi Kocokovacık Mahallesi'nde R.A. (77) isimli vatandaş, kendisini jandarma olarak tanıtan birinin aradığını ve adının hırsızlık olayına karıştığını, evinde arama yapmaya geleceklerini söylediği yönünde Bursa İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, konu ile ilgili olarak bölgede yapılan araştırma ve istihbarat çalışmalarında, şüpheli şahsın paraları almak üzere bir araçla köye geleceğini tespit etti. Jandarma tarafından bölgede gizli bir şekilde tedbir alındı.

14 farklı suçtan dosyası mevcut olan U.S. (35) isimli şüpheli şahıs, aynı mahallede dolandırdığı A.K. (64) isimli yaşlı vatandaşın paralarını alarak köyden çıkmak üzereyken, cebindeki 2 adet altın bilezik ve bin lira nakit para ile yakalandı.

Konu ile ilgili olarak Keles Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi ve alınan talimat doğrultusunda şüpheli U.S. adli makamlara sevk edildi.

U.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri ise ele geçirdiği 2 adet bileziği ve bin lira parayı sahiplerine teslim etti. - BURSA

Jandarma vatandaşa verdiği eğitimle, dolandırıcıları yakaladı
Jandarma vatandaşa verdiği eğitimle, dolandırıcıları yakaladı
Jandarma vatandaşa verdiği eğitimle, dolandırıcıları yakaladı

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Jandarma, Bursa, Polis, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma vatandaşa verdiği eğitimle, dolandırıcıları yakaladı - Son Dakika


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