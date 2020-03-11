Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi - Son Dakika

Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi

6 saat önce

Jandarma Kriminal Daire Başkanı Kıdemli Albay Mustafa Mercan, jandarma kriminalde faili meçhul kalan 15 bin 134 dosyanın, emniyetle gerçekleştirilen parmak izi entegrasyonunda yeniden incelenmesi sonucu 18 binin üzerinde şüphelinin tespit edildiğini söyledi.

Jandarma Kriminal Daire Başkanı Kıdemli Albay Mustafa Mercan, jandarma kriminalde faili meçhul kalan 15 bin 134 dosyanın, emniyetle gerçekleştirilen parmak izi entegrasyonunda yeniden incelenmesi sonucu 18 binin üzerinde şüphelinin tespit edildiğini söyledi.

Parmak izi incelemelerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) 18 Temmuz 2018'de entegre edildi.

Jandarma ve emniyetin, birbirlerinin sistemlerinden karşılıklı sorgulama yapabilmesine imkan tanınmasıyla faili meçhul dosyalar bir bir aydınlatılmaya başlandı.

Söz konusu entegrasyonla olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edildi.

62 milyon vatandaşın parmak izi tek arşivde

OPTES ile APFIS entegrasyonu sonrası yapılan çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Jandarma Kriminal Daire Başkanı Kıdemli Albay Mustafa Mercan, çalışmaları halen devam eden entegrasyon projesiyle şu ana kadar 62 milyon vatandaşın parmak izinin tek arşivde birleştirildiğini söyledi.

Sistem sayesinde, kendilerine ulaşan dosyalardaki parmak izlerinin kime ait olduğunu daha rahat tespit ettiklerini belirten Mercan, "Geçmiş yıllarda terör, hırsızlık, cinayet gibi olaylarla ilgili jandarma kriminalde faili meçhul kalan 15 bin 134 dosyada, 18 binin üzerinde şüpheliyi tespit edip cumhuriyet başsavcılıklarına bildirdik ve şu anda işlemleri yapılıyor." dedi.

Mercan, entegrasyon projesiyle faili meçhul olayların aydınlatılma oranının yüzde 150 yükseldiğini kaydetti.

Balistik inceleme ve DNA veri tabanları da entegre edilecek

Emniyetle yeni alanlarda da entegrasyon projeleri hayata geçireceklerini bildiren Mercan, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla balistik inceleme entegrasyonunu da en geç bir aya kadar faal hale getireceğiz. Yine olay yerlerinde faili belirlenmeyen DNA'larımız vardır. Olay yerinde bir sigara, kan izi ya da farklı şeyler bulunur. Bunlar 'İleride şüphelisi gelir' diye arşivlenirdi. Önümüzdeki 3 aya kadar da DNA veri tabanımız emniyet ile entegre olacak. Artık bütün veri tabanlarımız, İçişleri Bakanlığımızın çatısı altında, tek veri bankası olarak faaliyetlerini sürdürecek. İlgili kişinin, geçmişte herhangi bir olaya karışıp karışmadığı ya da herhangi bir silahın polis ya da jandarma sorumluluk bölgesinde bir olayda kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek."

Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi

Mustafa Mercan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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