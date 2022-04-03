Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı

03.04.2022 18:15

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Selim İyiol'u (25) tabancayla öldürdüğü iddia edilen D.Ç. ile bağlantılı olduğu belirlenen B.E. ve A.Ö., jandarma ekiplerince yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Selim İyiol'u (25) tabancayla öldürdüğü iddia edilen D.Ç. ile bağlantılı olduğu belirlenen B.E. ve A.Ö., jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Manavgat Oymapınar Yolu'nda dün sabah saat 05.00 sıralarında öldürülen Selim İyiol'un cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçti. Ekipler, cinayet şüphelisinin birçok suçtan kaydı bulunan D.Ç. olduğunu belirledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler ,9 suç kaydı bulunan B.E. ile 15 suç kaydı olan A.Ö.'nün katil zanlısı D.Ç. ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Otomobil ile kaçmaya çalışan B.E. ile A.Ö., fiziki takibin ardından yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 uyuşturucu ve uyarıcı hap, hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli D.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı
YORUMLAR
500
Manavgat'ta cinayet Manavgat'ta cinayet Antalya'da sahur vakti cinayet Antalya'da sahur vakti cinayet

Jandarma, Manavgat, Cinayet, Selim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Konyaspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti! Fenerbahçe'nin zirve sevinci yarım kaldı
17:44 Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti
17:36 Galatasaray'ın yıldızı Nelsson "6 kadını birbiriyle aldattım" sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi
17:32 Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?
17:26 İlk olarak Konya'da denenecek! Tüm Türkiye'de geçerli "TRKart" dönemi başlıyor
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
16:49 Babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 18:26:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Manavgat'taki cinayet soruşturmasında 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement