Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

30.01.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 ildeki operasyonda 6 milyon uyuşturucu hap ve 270 kg uyuşturucu ele geçirildi; 521 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son iki haftada 23 ilde düzenlediği operasyonlarda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 14 gündür yürütülen operasyonlara ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Şüphelilerin, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıklarının ve ticareti organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığını belirten Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca, 46 narkotik ve asayiş ekibinden 414 personelin katılımıyla Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da operasyonlar düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. 521 şüpheliyi yakaladık. 177'si tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı, çok boyutlu ve kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı Bakan Bayraktar yanıtladı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Araç sahipleri dikkat MTV ödemesi için son 5 gün Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son 5 gün
Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı
Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı

10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının 18 görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 10:54:45. #7.11#
SON DAKİKA: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.