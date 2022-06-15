Jandarmanın dikkati hırsızlığı önledi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir şahıs hırsızlık yaptığı sırada jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaklaşık 800 metre kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanması sonucu işlediği suçu itiraf etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Çimentepe Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bugün gerçekleştirdikleri devriye sırasında, Erol E. (51) isimli şahsa ait olan soğuk hava deposunun bahçesinde şüpheli hareketler sergileyen bir erkek şahsın kaçmaya başlaması üzerine takibe başladı. Yaklaşık 800 metre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahsın 21 yaşındaki A.C. olduğu tespit edildi. Soğuk hava deposunda yapılan kontrolde yaklaşık 300 metre kablonun kesilerek toplandığı ve 16 adet soğutucunun rezistansının sökülerek işletme bahçesine çıkarıldığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, kabloları kendisinin kestiğini ve rezistansları söktüğünü itiraf etti. Bahse konu eşyalar işletme sahibine teslim edilirken, A.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.C. tutuklanarak Alaşehir Cezaevine gönderildi. - MANİSA