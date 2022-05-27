Japonya Başbakanı Kişida Fumio'dan Ukrayna açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio'dan Ukrayna açıklaması Açıklaması

27.05.2022 07:01
Japonya Başbakanı Kişida Fumio'dan Ukrayna açıklaması Açıklaması

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Ukrayna, yarının Doğu Asya'sı olabilir.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, " Ukrayna, yarının Doğu Asya'sı olabilir." dedi.

Nikkei tarafından düzenlenen "Future of Asia" etkinliği dolayısıyla ülkesini ziyaret eden konuk devlet adamlarına hitap eden Kişida, Rusya-Ukrayna krizi ile uluslararası toplumda Asya'nın büyüyen rolüne değindi.

Kişida, "Artık Asya kaynaklı yeni bir uluslararası düzene ihtiyacımız var. Çünkü Asya, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 35'ine tekabül ediyor ve dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi." dedi.

2023'te Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ilişkilerinin 50. yılının kutlanacağını kaydeden Kişida, "İş birliğine yeni bir vizyon, ilişkilere yeni bir yön vererek ASEAN ile yeni bir döneme gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kişida, bölgede statükoya yönelik tehditlere ilişkin de "Bu mesele ABD ya da Çin ile taraf tutmamız meselesi değil. Bundan öte, evrensel değerleri ve barışçıl dünya düzenini korumamız ya da kaybetmemiz meselesi." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının Asya-Pasifik bölgesi güvenliğine etkilerinin hissedildiğine dikkati çeken Kişida, "Ukrayna, yarının Doğu Asya'sı olabilir. Egemenlik ve toprak bütünlüğü ihlallerine hiçbir yerde müsamaha gösterilmemesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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