Japonya'da internet hız rekoru kırıldı!

Japonya'da yapılan son testlerde veri iletim hızında için yeni bir rekor kırıldı. Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'ndeki (NICT) Ağ Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre 1,02 petabit hıza ulaşıldı ve bu, evlerdeki en hızlı internetin neredeyse 100 bin kat üzerinde.

1.02 petabit ile internet hız rekoru aşıldı

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte veri aktarım hızları da önem kazanıyor. Japonya'daki Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'nde gerçekleştirilen son deneyler, 1,02 petabit hızın yakalandığını ortaya koydu. 1 petabit 1.000.000 gigabyte'a eşit olduğu için bu hız, saniyede 127.500 GB veri gönderilebileceği anlamına geliyor.

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NICT araştırmacıları tarafından hazırlanan makaleye göre, yeni veri aktarım testinde özel çok çekirdekli fiber optik kablolar kullanıldı. Yaklaşık 52 km mesafede veri aktarımı yapılan deneyde, saniyede 1,02 petabit hızına ulaşıldı. Bu rakam, internet hızı olarak ise 1.020.000.000 Mbps'ye denk geliyor.

Japonya'daki hız şimdilik sadece laboratuvar ortamında test edilmiş olsa bile, fiber optik ağ kullanarak elde edildiği için dikkat çekiyor (bildiğiniz üzere fiber optik kablolar, günümüzde altyapılarda kullanılmakta). Araştırmacılar, veri aktarım hızındaki yükseltmelerin bu sayede kolayca yapılabileceğini düşünüyor.

1 petabit internet hızı aslında günümüz teknolojisi için oldukça dudak uçuklatıcı bir rakam. Araştırmacılarına açıklamasına göre, 1,02 PB sayesinde saniyede 10 milyon kanala 8K yayın yapmak mümkün. Yani 8K olarak açılan canlı yayınlar, dünyanın dört bir yanında hiç kesinti olmadan izlenebilir.

Yeni araştırma internet hızı konusunda bir rekor olsa da, araştırmacıların ilk kez petabit hıza ulaştığını göstermiyor. Daha önce Intel, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 19 gününü Brezilya, Japonya ve ABD'deki web sitelerine canlı olarak yayınlamıştı.

5G ve mobilite çözümlerin hızla büyümesiyle birlikte, yüksek hızlı veri aktarıma ihtiyaç duyulacak. Bundan dolayı da internetin daha hızlı olması, birbirine bağlanacak olan cihazların geleceğine ışık tutuyor. Araştırmada, "Bu sonuç, yeni bant genişliği servislerini destekleyebilen iletişim sistemlerine yardımcı olacak" denildi.

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