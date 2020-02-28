Japonya'da korona nedeniyle OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Japonya'da korona nedeniyle OHAL ilan edildi

7 saat önce

Japonya'nın Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki, bölgede artış gösteren korona virüsü vakaları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini açıklayarak, vatandaşlara hafta sonu dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Japonya'da korona nedeniyle OHAL ilan edildi, System.String[]

Japonya'nın Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki, bölgede artış gösteren korona virüsü vakaları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini açıklayarak, vatandaşlara hafta sonu dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'dan, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik kritik bir adım geldi. Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Eyaleti'nin valisi Naomichi Suzuki, bölgede Korona virüsünden enfekte olmuş kişi sayısının artması nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan ettiklerini söyledi. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Suzuki, Hokkaido sakinlerine bu hafta sonu evlerinde kalma çağrısında bulundu.


O bölgeden 66 vaka


Japonya'nın kuzey eyaleti Hokkaido, virüsün ülkede en hızlı yayılım gösterdiği bölgelerden biri olarak biliniyor. Ülke genelinde karantina gemisinden bildirilen 705 vaka dahil tespit edilen toplam 900'ü aşkın vakanın en az 66'sını Hokkaido bölgesinden bildirilen vakalar oluşturuyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Suzuki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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