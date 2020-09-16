Japonya'da Suga'nın başbakanlığı üstlenmesi öncesi Abe kabinesi istifa etti - Son Dakika

Japonya'da Suga'nın başbakanlığı üstlenmesi öncesi Abe kabinesi istifa etti

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen Suga Yoşihide'nin başbakanlığı üstlenmesi öncesi, mevcut Abe Şinzo kabinesi istifasını sundu.

Japonya'da Suga'nın başbakanlığı üstlenmesi öncesi Abe kabinesi istifa etti, System.String[]

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen Suga Yoşihide'nin başbakanlığı üstlenmesi öncesi, mevcut Abe Şinzo kabinesi istifasını sundu.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Suga'nın görevi üstlenmesi öncesinde, 2017'den beri görevde bulunan mevcut kabine sabah toplu olarak görevinden ayrıldı.

Bakanların istifasını teslim alan Abe, "Ekonominin canlandırılması ve ulusal menfaatlerin korunmasına yönelik diplomasi için yaklaşık 8 yıl her gün çalışıldı." dedi.

Abe, yeni kabinenin görevi bıraktıkları yerden teslim alacağını belirterek, "Kuvvetli desteğinizi ve anlayışınızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Parti içi seçimlerde Abe'nin yerine LDP başkanlığına seçilen Suga'nın başbakanlık görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yüzde 70 ile Suga

Abe, 7 yıl 8 ay sürdürdüğü görevi sonrası "Japonya'nın tek dönemde en uzun süre başbakanı" unvanını elde etmiş, Suga da Abe dönemlerinin hükümet sözcülüğünü yürütmüştü.

Ekim 2017'deki genel seçimlerde 465 koltuklu Temsilciler Meclisinde Abe'nin genel başkanlığını yürüttüğü LDP, 284 koltuk kazanmıştı.

Abe, ağustos sonu düzenlediği basın toplantısında, hastalığının nüksettiğini aktararak, "Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum." ifadesini kullanarak, başbakanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.

Parti milletvekillerinin ve eyalet temsilciliklerinden 3'er oyun dahil edildiği hafta başındaki LDP iç seçimlerinde Suga, oyların yüzde 70'ini alarak LDP başkanlığına seçilmişti.

Suga, LDP hakimiyetindeki Japonya parlamentosunda düzenlenecek olağanüstü oturumda alacağı başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

Muhtemel kabine

Göreve gelmesi sonrası yeni kabineyi açıklayacak Suga'nın, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Aso Taro ile Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'yu mevcut görevlerinde tutması bekleniyor.

Yeni kabinede İdari Reform Bakanlığına getirilecek Kono Taro'nun boşalttığı Savunma Bakanlığı koltuğuna, Dışişlerinden Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Abe'nin erkek kardeşi Nobuo Kişi'nin oturacağı kaydediliyor.

2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatlarından Sorumlu Devlet Bakanı Seiko Haşimoto ile Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi de koltuğunu koruyacak.

Liberal Demokrat Parti, Japonya, Sabah, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 06:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Suga'nın başbakanlığı üstlenmesi öncesi Abe kabinesi istifa etti - Son Dakika

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