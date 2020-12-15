Japonya'da 'Twitter katili' olarak bilinen seri katil idam cezasına çarptırıldı

Sosyal medya platformu Twitter'da iletişime geçtiği dokuz kişiyi öldüren bir kişi, Japonya'da yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

"Twitter katili" lakaplı Takahiro Shiraishi, oturduğu apartman dairesinde ceset parçaları bulunmasının ardından 2017 yılında tutuklanmıştı.

Japonya polisi Shiraishi'nin 13,5 metrekarelik küçük dairesinde soğuk kutularda saklanan dokuz insan kafası ve 240 kemik bulmuştu.

Kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını kabul eden Shiraishi'nin öldürdüğü kişilerin neredeyse tamamı genç kadınlardı.

İntihara meyilli kadınları evine çekmek için Twitter'ı kullanan 30 yaşındaki Shiraishi, iki farklı hesap kullandı.

Hesapların birinde kendisini intihara meyilli kadınlara ölmelerinde yardımcı olabilecek bir 'intihar gurusu' olarak tanıtan Shiraishi, diğer hesabında ise kendini karşılıklı intihar anlaşmasına girebileceği kimsesiz birisi olarak tanıttı.

Dava bu sebeple intiharın internet ortamında nasıl konu olduğuna yönelik de tartışmaları başlattı.

Üç ay boyunca devam eden seri cinayetler

Evine çağırdığı kadınlara cinsel saldırıda da bulunan Shiraishi, söz konusu cinayetleri Ağustos 2017'den Ekim 2017'ye kadarki süreçte işledi. Öldürülen insanların sekizi 15-26 yaş kız çocukları ve kadınlardı.

Öldürülen tek erkek ise ortadan kaybolan kadınlardan birinin tanıdığıydı ve Shiraishi onu da kendisinden şüphelenince öldürdü.

Seri cinayetler 2017 yılının Cadılar Bayramı'nda Shiraishi'nin başkent Tokyo yakınlarındaki Zama şehrindeki evinde parçalanmış cesetlerin bulunmasıyla ortaya çıktı.

Shiraishi'nin avukatları kadınların öldürülmeleri için rıza gösterdiği ve bu sebeple de sanığın suçlamalarının azaltılması gerektiğini savunmuşlardı.

Ancak Shiraishi avukatlarının bu savunmalarına da itiraz ederek kişileri rızaları olmaksızın öldürdüğünü söyledi.

'Yakalandığım için üzgünüm'

Savunmasında cinayetleri anlatan Shiraishi, cesetleri parçalara ayırarak etleri çöpe attığını ancak kemikleri dikkat çekmemesi için soğuk kutularda sakladığını ifade etti..

Japon medyası, toplam 23 duruşmada verilen idam cezası öncesinde Shiraishi'nin davanın çok uzun sürdüğünü ve ölüm cezasını memnuniyetle kabul edeceğine dair görüş verdiğini yazdı.

Son duruşmada çokça zaman geçirdiği kişileri öldürdüğü için üzgün olduğunu belirten Shiraishi bu kişilerin ailelerinden de özür diledi.

Shiraishi, diğer kişiler için ise pişman olmadığını belirterek, "Sadece yakalandığım ve başarısız olduğum için üzgünüm. Tutuklanmasaydım, hiçbir şeyden pişman olmayacaktım" dedi.

Baş yargıç Naokuni Yano, Salı günü verdiği kararda "kurbanların hiçbirinin öldürülmeyi kabul etmediğini" belirtti.

Yano, sanığı tüm suçlamalarda sorumlu buldu ve ölüm cezasına çarptırdı.