Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını "aşamalar halinde" durdurmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını "aşamalar halinde" durdurmayı planlıyor

10.05.2022 07:31
Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını "aşamalar halinde" durdurmayı planlıyor

Japon hükümeti, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş sebebiyle Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar kapsamına petrol ithalat yasağını ilave etmeyi planlıyor.

Japon hükümeti, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş sebebiyle Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar kapsamına petrol ithalat yasağını ilave etmeyi planlıyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, G-7 ile "dayanışma" doğrultusunda prensip gereği Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacaklarını belirtti.

"Bu oldukça zor bir karar ancak şu an en önemlisi G-7 dayanışması" diyen Kişida, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki petrol ve gaz projelerindeki "Japonya'nın menfaatlerini koruyacaklarını" söyledi.

Sakhalin-1 ve Sakhalin-2 projelerine yönelik "Japonya'nın enerji güvenliği için hayati" vurgulaması yapan Kişida, Rusya'dan petrol ithalatını "aşamalar halinde durduracaklarını" kaydetti.

Japon Başbakan, "Halka ve iş dünyasına yönelik aksi etkileri en aza indirecek tutumla aşamalar halinde durduracağız ancak (projelerde) menfaatlerimizi koruma planımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
AB ile Macaristan, Rusya'ya petrol yaptırımı konusunda görüşmeyi sürdürüyor AB ile Macaristan, Rusya'ya petrol yaptırımı konusunda görüşmeyi sürdürüyor

Japonya, Petrol, Japon, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını 'aşamalar halinde' durdurmayı planlıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste
00:54 İngiliz uyruklu kadın azmettirdi, Iraklı kiralık katil Türk vatandaşını boğarak öldürdü!
00:43 MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak!
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
07:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu! 0,89 ve 0,99 faizle kredi verilecek
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 07:38:29. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını "aşamalar halinde" durdurmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement