Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı - Son Dakika

Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı

10.05.2021 13:26

ABD'de yoksul ülkelerin aşıya erişimi için Vax Live konseri düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden, Prens Harry'in de katıldığı, Jennifer Lopez'in sahne aldığı konserde 302 milyon dolar bağış toplandı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede öne çıkan aşıya erişemeyen ülkeler için dünyaca ünlü isimler bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra Prens Harry'nin katıldığı, Rock grubu Foo Fighters ve Kolombiyalı şarkıcı J Balvin, Jennifer Lopez'in sahne aldığı konserin sunuculuğunu ise Selena Gomez üstlendi.

302 MİLYON DOLAR TOPLANDI

2 Mayıs'ta çekimi gerçekleştirilen konser Cumartesi günü ABC, CBS ve YouTube üzerinden yayınlandı. Yoksul ülkelerin aşıya erişimi için düzenlenen Vax Live konseri ile 302 milyon dolar bağış toplandı. Ünlü isimler, "Dünyayı yeniden birleştir" sloganıyla bir araya geldiği konser sayesinde 26 milyon doz aşı temin etti.

STADYUMA SADECE AŞI OLANLAR GİRDİ

SoFi Stadyumu'nda düzenlenen konserde Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn and David gibi isimler de özel konuşmacı olarak binlerce insana seslendi. Salgının başından bu yana California'nın güneyinde düzenlenen en kalabalık konser olan etkinliği stadyumda yalnızca aşı olanlar izleyebildi.

Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı
Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı
Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı
Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı
Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı

Jennifer Lopez, Prens Harry, Joe Biden, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde dev bağış miktarı! 302 milyon dolar toplandı - Son Dakika Magazin


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