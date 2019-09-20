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Judo: Taşkent Grand Prix

2 saat önce

Özbekistan'da devam eden Taşkent Judo Grand Prix müsabakalarında tatamiye çıkan erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş beşinci oldu.

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Özbekistan'da devam eden Taşkent Judo Grand Prix müsabakalarında tatamiye çıkan erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş beşinci oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'te süren organizasyonda milli sporcu, bronz madalya maçında Özbek Diyorbek Urozboev'e yenilerek beşinci sırada kaldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda Mihraç Akkuş bu sonuçla hanesine 252 puan ekledi.

Müsabakalarda bugün tatamiye çıkan sporculardan erkekler 66 kiloda Samet Kumtaş ilk turda elenirken, yine aynı kiloda Sinan Sandal, kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz ise ikinci turda organizasyona veda etti.

Taşkent Grand Prix müsabakalarında yarın erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu mücadele edecek.

Taşkent, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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