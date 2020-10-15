Judoda 8 ay sonra ilk organizasyon Macaristan'da yapılacak

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci nedeniyle ara verilen uluslararası müsabaka takvimini 8 ay sonra Budapeşte Grand Slam ile başlatacak.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci nedeniyle ara verilen uluslararası müsabaka takvimini 8 ay sonra Budapeşte Grand Slam ile başlatacak. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilecek organizasyonda 15 milli judocu tatamiye çıkacak. IJF tarafından Şubat 2020'de başlatılan pandemi arası başkent Budapeşte'deki Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran müsabakalarla sona erecek. Budapeşte'ye 19 Ekim'de gidecek milli takımda şu sporcular yer alacak: Kadınlar: Gülkader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Şeyma Özerler ve Hasret Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo) Erkekler: Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız (60 kilo), Sinan Sandal (66 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Mikhail Zang (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Cemal Erdoğan (+100 kilo)

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