Kabaktepe'den İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Kabaktepe'den İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki

10.03.2022 17:20
Kabaktepe'den İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.

Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir bilmem. 'Ağaçlı Yol' diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir. Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını istedi İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını istedi İBB Başkanı İmamoğlu, kar tedbirlerini açıkladı İBB Başkanı İmamoğlu, kar tedbirlerini açıkladı

istanbul büyükşehir belediyesi, Beşiktaş, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabaktepe'den İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki - Son Dakika


Son Dakika
17:07 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:52 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kabaktepe'den İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement