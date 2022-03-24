Kaçak sigaraları yumurta kovalarına saklamış - Son Dakika
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Kaçak sigaraları yumurta kovalarına saklamış

24.03.2022 17:34
Kaçak sigaraları yumurta kovalarına saklamış

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kaçak sigara paketlerini yumurta kovalarının içine koyan bir kişi, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kaçak sigara paketlerini yumurta kovalarının içine koyan bir kişi, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gercüş karayolunun 35'inci kilometresinde emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştirdi. Denetimlerde yumurta taşıma amacıyla kullanılan kovaların içine gizlenmiş halde 480 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık olayı ile ilgili şüpheli S.Ş., hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulanırken, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatıldığı belirtildi. - BATMAN

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Son dakika haberleri! Kaza yapan otomobilden 384 paket kaçak sigara çıktı Son dakika haberleri! Kaza yapan otomobilden 384 paket kaçak sigara çıktı

Kaçak Sigara, Hasankeyf, Hisarcık, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak sigaraları yumurta kovalarına saklamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak sigaraları yumurta kovalarına saklamış - Son Dakika
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