Kaçırdıkları otomobil kaza yaptı, 4'ü olay sonrası kaçtı - Son Dakika

Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi'nde babasının 34 DIB 904 plakalı Fiat marka şirket aracını kaçıran ve 4 arkadaşını da yanına alan çocuk, cadde üzerinde hızlı bir şekilde ilerlediği sırada kaldırıma çarparak 3 katlı apartmanın bahçe boşluğuna düştü.

4 ÇOCUK OLAY YERİNDEN KAÇTI, 1 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası araç içerisinden çıkan 5 çocuktan 4'ü olay yerinden kaçarken, 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇAN 4 ÇOCUK ARANIYOR

Polis olay yerinden kaçan 4 çocuğu bulmak için arama başlattı. Kaza ve çocukların olay yerinden kaçış anı, çarptıkları binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ARABA SON SES MÜZİKLE SÜRATLİ GELİYORDU"

Kaza anında cadde üzerinde kaldırımda yürüyen Muhammet Uğrak, "Ben caddenin yukarı tarafından geliyordum. Araba da karşıdan son ses müzikle süratli bir şekilde geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarparak direğe vurdular. Çocuklardan birisi kafasından yaralanmıştı, diğerleri de arabadan çıkıp kaçıp gittiler. Yaralı olan çocuğu ambulans ile hastaneye götürdüler"