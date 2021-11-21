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Kaçırdıkları otomobil kaza yaptı, 4'ü olay sonrası kaçtı - Son Dakika

Kaçırdıkları otomobil kaza yaptı, 4'ü olay sonrası kaçtı

21.11.2021 20:10

İstanbul Sultanbeyli'de babasının şirket otomobilini kaçıran çocuk, arkadaşlarıyla birlikte caddede süratle ilerlerken 3 katlı binanın bahçe boşluğuna düştü. Kazanın ardından araçtaki 4 çocuk olay yerinden kaçarken, 1 çocuk ise kafasından hafif yaralandı.

Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi'nde babasının 34 DIB 904 plakalı Fiat marka şirket aracını kaçıran ve 4 arkadaşını da yanına alan çocuk, cadde üzerinde hızlı bir şekilde ilerlediği sırada kaldırıma çarparak 3 katlı apartmanın bahçe boşluğuna düştü.

4 ÇOCUK OLAY YERİNDEN KAÇTI, 1 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası araç içerisinden çıkan 5 çocuktan 4'ü olay yerinden kaçarken, 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 çocuk kaçırdıkları otomobille kaza yaptı! 4'ü olay sonrası kaçtı

KAÇAN 4 ÇOCUK ARANIYOR

Polis olay yerinden kaçan 4 çocuğu bulmak için arama başlattı. Kaza ve çocukların olay yerinden kaçış anı, çarptıkları binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

5 çocuk kaçırdıkları otomobille kaza yaptı! 4'ü olay sonrası kaçtı

"ARABA SON SES MÜZİKLE SÜRATLİ GELİYORDU"

Kaza anında cadde üzerinde kaldırımda yürüyen Muhammet Uğrak, "Ben caddenin yukarı tarafından geliyordum. Araba da karşıdan son ses müzikle süratli bir şekilde geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarparak direğe vurdular. Çocuklardan birisi kafasından yaralanmıştı, diğerleri de arabadan çıkıp kaçıp gittiler. Yaralı olan çocuğu ambulans ile hastaneye götürdüler"

Kaçırdıkları otomobil kaza yaptı, 4'ü olay sonrası kaçtı
Kaçırdıkları otomobil kaza yaptı, 4'ü olay sonrası kaçtı

Otomobil, Tragger, Fiat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırdıkları otomobil kaza yaptı, 4'ü olay sonrası kaçtı - Son Dakika


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