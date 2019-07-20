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KADFEST 22 Temmuz'da başlayacak

1 saat önce

Uluslararası Kadıköy Festivali (KADFEST), 22 Temmuz'da "Yıldızlar Altında Sinema" ile Kalamış Park'ında başlayacak.

KADFEST 22 Temmuz'da başlayacak, System.String[]
Uluslararası Kadıköy Festivali (KADFEST), 22 Temmuz'da "Yıldızlar Altında Sinema" ile Kalamış Park'ında başlayacak.
Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalde film, sahaf, çizgi ve caz etkinlikleri yer alacak.
Festival kapsamında düzenlenen "Yıldızlar Altında Sinema Haftası" için Kalamış Parkı'nda kurulacak dev perdede 7 gece boyunca, 7 ülkeden 7 filmin gösterimi yapılacak.
Sinema Haftasının ilk gösterimi, 22 Temmuz'da Charlie Chaplin'in ilk uzun metraj sessiz filmi "Yumurcak" ile açık havada orkestra müziği eşliğinde yapılacak.
Her akşam 21.00'de gerçekleştirilecek gösterimlerde İtalya'dan Giuseppe Tornatore'nin "Cennet Sineması", Arjantin'den Fernando Solanas'ın "Tangolar ve Gardel'in Sürgünü", Fransa'dan Jacques Demy'nin "Cherbourg Şemsiyeleri", Çin'den Wong Kar-Wai'nin "Aşk Zamanı", Tunus'tan Selma Baccar'ın "Kadınlar Koğuşu" ve Türkiye'den Başar Sabuncu'nun "Zengin Mutfağı" filmleri de seyirciyle buluşacak.
KADFEST kapsamında, 22-27 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bahçelerinde "Çizgi ve Sahaf Günleri" düzenlenecek.
Festival alanında, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ve Gençlik Sanat Merkezinden öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla müzik dinletileri sunulacak.
Uluslararası Kadıköy Festivali, 25-28 Eylül'de, yerli ve yabancı grupların sahne alacağı "Caz Günleri" konserleriyle sona erecek.
Kalamış, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:59 Kaynak: AA
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