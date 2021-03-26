KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ PROTESTOSU - Son Dakika

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Kadıköy'de toplanan bir grup kadın, İstanbul Sözleşmesi feshine yönelik eylem yaptı. Polisin yürüyüşüne izin vermediği grup, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplanan yaklaşık 200 kadın, ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak, Ayvalıtaş Parkı'na yürümek istedi. Polis grubun önünü kapatarak yürüyüşü engelledi. Bu sırada polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kadınlar, yaptıkları basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.