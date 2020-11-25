KADIKÖY'DE "KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ"NDE EYLEM - Son Dakika

KADIKÖY'DE "KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ"NDE EYLEM
25.11.2020 20:38
Can EROK/ İstanbul DHA Kadıköy'de, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddeti protesto etti.
Gamze ŞİMŞEK- Can EROK/ İstanbul DHA
Kadıköy'de, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddeti protesto etti.25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yaklaşık 2 bin kadın, saat 19.00'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde toplandı. Kadınlar Birlikte Güçlü/25 Kasım İnisiyatifinin düzenlediği eyleme birçok kadın örgütü de katıldı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kadınlar, ellerindeki renkli dövizlerle sloganlar atarak, kadına şiddete hayır mesajı verdi. Eyleme katılan bir kadın, "Burada toplandık, her sene toplanıyoruz 25 Kasımda. Kadına şiddete karşı dayanışma günü bugün. Bu kadar kalabalığı görmek açıkçası beni çok duygulandırdı. Her sene zaten çok kalabalık oluyor. Kadınların bu kadar dayanışma içinde olduğunu görmek tüylerimi diken diken etti" Dedi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir