KADIKÖY'DE MAHSA AMİNİ EYLEMİ - Son Dakika
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KADIKÖY'DE MAHSA AMİNİ EYLEMİ

02.10.2022 18:24

TÜRK ve İranlı kadınlar, İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için Kadıköy'de bir araya geldi.

TÜRK ve İranlı kadınlar, İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için Kadıköy'de bir araya geldi.

Kadıköy'deki Eminönü İskelesi önünde toplanan kadınlar, "İran'da, Türkiye'de ve her yerde özgürlük" yazılı pankart açarak sloganlar attı. "Erkek şiddetine hayır. Tacize, tecavüze hayır" diye bağıran kadınlar, ellerinde "İran'da katledilen kadınlar mücadelemizde yaşıyor" dövizleri taşıdı. Polis, alanda toplanan kalabalığın etrafında önlem aldı. İranlı bir kadının dans gösterisinin ardından açıklama yapan kadınlar, "Kadın olduğumuz için şiddet görüyor, katlediliyoruz. Biliyoruz örgütlenen bu şiddete karşı tek çözüm, sınır tanımayan kadın dayanışmasında, kurtuluş ortak mücadelemizde" dediler. İranlı kadınların da konuşmalarının ardından sloganlar atan gruptan bir kadın saçını kesti. Kalabalığa çok sayıda erkeğin de destek verdiği görüldü.

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Kaynak: DHA

Mahsa Emini, Kadıköy, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE MAHSA AMİNİ EYLEMİ - Son Dakika

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