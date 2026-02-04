Kadıköy\'de Otopark Kavgası

KADIKÖY'de otopark girişinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada küfrederek aracından inen sürücü otomobilin aynasını kırarak aracın üzerine fırlattı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan otoparkın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, otoparka girmek isteyen sürücü ile sokakta ilerleyen başka sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, küfrederek otoparka girmeye çalışan otomobilin yan aynasını kırıp aracın üzerine attı. Tartışma, otomobil sürücüsünün bariyere çarparak otoparka girmesiyle sona erdi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.