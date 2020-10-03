Kadın basketbolunda derbi heyecanı

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 69-66 mağlup etmişti. Ligin ikinci yarısında yapılan müsabakadan ise Galatasaray 80-77 galip ayrılmıştı.

Kadın basketbolunda yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo , yarın Galatasaray 'ı konuk edecek.

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